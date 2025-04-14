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- Війна
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Голова Сумської ОВА відповів на звинувачення в організації нагородження військових у місті
За словами самого Артюха, він не був ініціатором заходу.
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх відкинув звинувачення в організації нагородження військових у центрі міста Суми 13 квітня, у Вербну неділю, куди російські військові вдарили двома ракетами.
Про це Володимир Артюх сказав у коментарі «Суспільному».
«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений», — сказав Володимир Артюх.
Проте хто саме запросив його на захід, Артюх не відповів.
«Це вже інша тема», — сказав він.
«Суспільне» звернулося по коментар до 117-ї бригади ТрО щодо заходу з нагородження у Сумах, а також його ініціатора. Проте відповіді наразі не отримало.
Раніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що 13 квітня голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117-ї бригади ТрО. А нардепка Маряна Безугла на сторінці у Facebook написала, що був витік інформації щодо нагородження військових у Сумах.
У Міноборони РФ заявили, що російські військові нібито «атакували» командний центр ОТУ «Сіверськ» ЗСУ в Сумах.
Внаслідок двох ракетних ударів РФ 13 квітня у Сумах загинуло 35 людей. Війська РФ ударили по центру міста ракетами з касетним спорядженням. У ГУР повідомили, що удари були ракетами «Іскандер-М”/KN-23».
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