Головком Сирський заявив про рекордні втрати росіян у війні

Втрати Росії.

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Агресорка Росія продовжує зазнавати рекордних втрат на війні в Україні.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, від початку цього року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тис. осіб. А саме склали 140 650 ворожих солдатів.

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"Дякую нашим воїнам за стійкість і влучність", – написав головком.

Він також опублікував кадри роботи українських захисників зі знищення ворога та його техніки на фронті.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 12 квітня. Зазначається, що за минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.

Дата публікації 21:04, 11.04.25 Кількість переглядів 96 Росіяни вдарили по Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є поранені