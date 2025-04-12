ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Головком Сирський заявив про рекордні втрати росіян у війні

Реалізація намірів Кремля обертається великими втратами особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії.

Агресорка Росія продовжує зазнавати рекордних втрат на війні в Україні.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, від початку цього року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тис. осіб. А саме склали 140 650 ворожих солдатів.

"Дякую нашим воїнам за стійкість і влучність", – написав головком.

Він також опублікував кадри роботи українських захисників зі знищення ворога та його техніки на фронті.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 12 квітня. Зазначається, що за минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie