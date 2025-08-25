ТСН у соціальних мережах

Головна несподіванка війни: офіцер ЗСУ сказав, до чого не були готові РФ та Україна

Росія та Україна не мали готовності до затяжного конфлікту, який потребує величезних ресурсів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українські військові на фронті

Українські військові на фронті / © Associated Press

Під час війни і Росія, і Україна зіткнулися з величезним розривом між власними потребами та ресурсами. Усе тому, що жодна з них не готувалася до виснажливої війни на чотири роки.

Таку думку офіцер ЗСУ Олександр Матяш висловив у коментарі «Еспресо».

За словами Матяша, Росія готувалася до повномасштабного вторгнення до України, але не до виснажливої війни, яка витягує усі ресурси.

«Є обмежена кількість ресурсу і величезна кількість потреби. Це, знаєте, як коли ти працюєш на трьох роботах, а тобі вистачає тільки на оренду твого житла і трохи попоїсти. Що робити? Або шукати іншу роботу, або ще додаткову роботу», — пояснив український офіцер.

Він зауважив, що це не лише українська проблема: ворог також не планував жорстокої війни на чотири роки.

«На жаль, не буває нормальної кількості ресурсів. Ніхто не готувався до такої війни. Я вам скажу, навіть Росія до такої війни не готувалася», — сказав Матяш.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав «бравадою» заяви росіян про те, що країна-агресорка зможе воювати ще 5-10 років.

На думку генерала Сухопутних сил США у відставці та екскомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларка, війна в Україні не закінчиться, допоки президент Росії Володимир Путін не буде переконаний у неминучості поразки. Диктатор продовжуватиме воювати доти, допоки вважатиме, що здатен перемогти.

