Головна ставка Путіна обернулась проти нього: одне рішення Кремля може розвалити РФ - WSJ

Президент РФ Володимир Путін роками намагався повернути Росії статус великої держави, однак повномасштабне вторгнення в Україну може мати протилежний ефект. Війна послаблює російську економіку, армію, демографію та вплив Москви за кордоном.

Про це пише “УНІАН” з посиланням на The Wall Street Journal.

За оцінкою видання, навіть якщо російські війська знову спробують перехопити ініціативу на фронті, така «перемога» для Кремля може виявитися пірровою. Війна триває занадто довго, коштує Росії надто дорого і підриває ті основи, на яких трималася її сила.

«Більш ймовірний результат — болісний тупик, який продовжує виснажувати російські людські та економічні ресурси, загрожує владі Путіна і майбутньому самої Росії», — пише WSJ.

Журналісти зазначають, що проблеми Кремля не обмежуються лише фронтом в Україні. Росія поступово втрачає вплив у Європі. Поразка Віктора Орбана в Угорщині позбавила Москву одного з найближчих союзників у ЄС. Водночас європейські країни, попри внутрішні суперечності та напруження у відносинах зі США, змогли знайти ресурси для підтримки України й, імовірно, продовжать це робити.

Послаблюються позиції Росії і на пострадянському просторі. Вірменія та Азербайджан активніше співпрацюють із Заходом, а країни Центральної Азії дедалі більше орієнтуються на Китай, Туреччину та Європейський Союз. Це зменшує роль Москви як головного центру впливу в регіоні.

Не виправдалися й амбіції Путіна на Близькому Сході. Його давній союзник Башар Асад втратив владу, а Росія не змогла суттєво вплинути на перебіг конфлікту між США та Іраном. У Африці, зокрема в Малі, військові невдачі також підірвали репутацію Москви серед урядів, які розраховували на ширшу підтримку з боку РФ.

Окремо WSJ звертає увагу на демографічні наслідки війни. Сотні тисяч росіян призовного віку загинули або були поранені, ще сотні тисяч виїхали з країни. Серед них — багато освічених фахівців, втрата яких посилює довгострокові проблеми Росії.

На думку авторів, ці процеси можуть створити для РФ кризу, співмірну з розпадом Радянського Союзу. Якщо ідея «російського національного відродження», яку просував Путін, зазнає краху, його наступникам буде складно втримати залишки імперської системи.

Видання підсумовує: якщо Путін не знайде виходу з нинішньої ситуації, він може увійти в історію не як лідер, який зробив Росію «великою», а як правитель, за якого вона остаточно втратила статус великої держави.

Останнім часом війна дедалі помітніше наближається до самої Росії. На тлі підготовки до параду 9 травня у Москві фіксували атаки безпілотників, зокрема поблизу центральних районів столиці РФ. Це посилило нервозність у Кремлі, адже День перемоги залишається для Путіна одним із ключових символів його пропаганди.

Військові експерти зазначають, що Москва надає 9 травня майже сакрального значення. Саме тому Кремль намагався домогтися тимчасового припинення вогню на час святкувань, аби уникнути інцидентів під час параду.

Після атак на Москву в Росії знову почали погрожувати Україні «жорсткою відповіддю» у разі будь-яких дій під час параду. Водночас російські посадовці традиційно не згадують про щоденні удари РФ по українських містах, житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

