Головні цілі на осінь: аналітики назвали два українські міста, на які Росія кине всі сили

Окупанти планують масштабні атаки на Слов’янськ і Краматорськ зі зміною погоди / © ТСН

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Цієї осені російська окупаційна армія планує посилити свій наступ на сході України, щоб захопити стратегічно важливі міста Слов’янськ і Краматорськ. За оцінками військових аналітиків, ворог неодмінно спробує використати осіннє погіршення погодних умов для проведення нових масованих механізованих штурмів.

Про це пише Reuters.

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Наступ на міста Донеччини

Наразі російські війська перебувають на відстані менш ніж 15 кілометрів від Слов’янська та Краматорська, які є головними цілями окупантів у цьому регіоні. За словами місцевих чиновників, обидва стратегічні населені пункти вже зараз серйозно потерпають від постійних ударів ворожих безпілотників і керованих авіабомб.

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Експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман прогнозує, що найінтенсивніші бойові дії цього року можуть розгорнутися саме протягом вересня-жовтня.

«У міру погіршення погодних умов дрони стають менш ефективними, і зазвичай саме тоді росіяни намагаються повернути мобільність на поле бою», — пояснив аналітик.

Попри нещодавній візит американських дипломатів Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва жодних ознак прориву в мирних переговорах наразі не спостерігається. Президент Володимир Зеленський очікує, що війна триватиме і протягом зими, а Україна й надалі відкидатиме будь-які вимоги Кремля щодо здавання територій Донеччини.

Призначення нових командирів ЗСУ

Керувати обороною на сході буде новий головнокомандувач Михайло Драпатий, який у липні замінив Олександра Сирського та почав активніше делегувати повноваження командирам оперативного рівня. Захист самого регіону довірили досвідченим керівникам Андрію Білецькому з 3-го армійського корпусу та Денису Прокопенку — з 1-го корпусу Національної гвардії «Азов».

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Ці лідери вже довели свою високу ефективність, стабілізувавши фронт біля Слов’янська та успішно відбивши великий російський штурм поблизу Добропілля 2025 року. Їхні дії підтримуватиме популярний полковник десантно-штурмових військ Еміль Ішкулов, чий 11-й армійський корпус безпосередньо прикриває Слов’янськ і Краматорськ.

Військовий радник президента Павло Паліса назвав підвищення цих командирів абсолютно логічним, адже вони користуються заслуженою повагою серед солдатів. На відміну від попереднього керівництва нові очільники намагаються зробити східну оборону згуртованішою та остаточно відмовляються від радянського стилю управління військами.

Ситуація на лінії фронту

Україна розпочинає осінню кампанію з певними успіхами, повернувши під свій контроль понад 700 квадратних кілометрів території на південному сході під час тривалих контратак. Крім того, аналітики зазначають успішну воєнну операцію 3-го армійського корпусу поблизу стратегічного міста Лиман, яка була спрямована на відсікання російського виступу.

Водночас українська армія досі відчуває гостру нестачу особового складу для проведення дійсно масштабних наступальних операцій проти загарбників. Михайло Драпатий і новий міністр оборони Євгеній Хмара все ще працюють над виправленням системи призову, яка раніше сильно постраждала від корупції та неефективного управління.

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Хоча Володимир Путін самовпевнено заявляє про майбутній розпад українських сил, міжнародні експерти не бачать здатності окупантів досягти успіху за межами тактичного рівня. Фінський аналітик Еміль Кастехельмі наголошує, що російська окупаційна армія досі не знайшла дієвого способу для подолання потужної української оборони на базі безпілотників.

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