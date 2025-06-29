Головні цілі Росії на фронті влітку: як Кремль планує змінити перебіг війни в Україні

Окупанти / © Associated Press

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Росія більше не намагається захопити українські міста силою, а обрала стратегію повного руйнування інфраструктури.

Про це заявив відомий військовий блогер, аеророзвідник і снайпер ЗСУ, сержант 59-ї бригади Олександр Карпюк, відомий як Serg Marco.

За його словами, ситуація в Сумах — ілюстрація нової тактики окупантів. Замість штурму, як це було на початку повномасштабного вторгнення, Росія тепер нищить критичну інфраструктуру міст: електроенергію, зв’язок, водопостачання. Таким чином населені пункти стають непридатними для життя і автоматично втрачають значення як стратегічні пункти оборони.

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«Це вже спрацювало в Селидовому, Новогродівці та частково в Покровську. Тепер така ж модель застосовується до Сум», — зазначає Карпюк. Мета — не просування вглиб міста, а його оточення або обхід після виснаження.

Інша складова плану РФ — прорив на Дніпропетровщину. За словами Serg Marco, саме цей регіон уразливий, бо не має такої системи оборони, яку українські військові створювали роками на Донбасі. Якщо ворог прорветься туди, то дрони, бронетехніка і жива сила можуть створити суттєву загрозу для міст на кшталт Павлограда чи навіть Дніпра.

Також Росія навмисно відкриває активні бойові дії на інших напрямках — зокрема, у Харківській та Запорізькій областях — щоб відтягнути українські резерви. Це класична тактика багатофронтового тиску, яка працює лише у разі недостатньої концентрації сил оборони.

Нагадаємо, на Донеччині ворог взяв високий темп просування. І поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація.

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Російські окупанти вкладають зараз дуже великі сили у завдавання максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну — тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.