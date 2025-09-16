"Головний удар буде взимку": майор запасу розкрив плани ворога на фронті

Російські військові / © Associated Press

Росія усвідомлює, що восени її армії не вдасться суттєво просунутися на фронті. Тому ворог намагається емоційно тиснути, заявляючи про можливий успіх узимку.

Таку думку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман висловив у ефірі Radio NV.

Гетьман зазначив, що просування російської армії у війні проти України сповільнилося. Окупанти анонсували свою осінню наступальну операцію, покликану вирішити усі питання, покладені на «СВО» — війну проти України. Однак ворог зрозумів, що це йому не вдасться.

«Росіяни, розуміючи, що навряд чи вдасться зробити реалістичне просування восени цього року, влітку лякали всіх, тиснули на європейські країни і, у першу чергу, на Сполучені Штати — що ось-ось почнуть (наступ)… І виникало просте питання: за рахунок чого вони збираються це робити, якщо у вас сили та засоби, кількість людей, зброї і техніки не збільшились?» — зауважив майор запасу.

Він пояснив — якщо російський армії не вдався літній наступ, то як такими є силами вона може зробити щось восени? Вже друга половина вересня, а ворог досі не зробив нічого суттєвого на фронті.

«Залишилось не так багато часу до листопада. Там вже дощі. Просуватися буде вкрай важко. Хоча вони концентрували техніку на Запорізькому напрямку», — сказав Гетьман.

Він також звернув увагу на заяви росіян про те, що головний удар буде не восени.

"Головний удар буде взимку. Тобто, вони готуються до зимової кампанії. Влітку вони тренувались, а восени спробують щось зробити… Наприкінці серпня почалися перші розмови про те, що взимку… вони знову всіх переможуть», — розповів ветеран.

Він додав, що загарбники намагаються морально тиснути, показуючи впевненість, що взимку зможуть досягти суттєвих результатів на полі бою.

Нагадаємо, аналітики ISW та військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомили, що РФ перекинула елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей на Донеччину, зокрема на Покровський напрямок. За словами Снєгирьова, головною метою окупантів залишається повне захоплення Донецької області. Оскільки військовим шляхом це не вдається, Москва вдається до військово-політичного шантажу.

До слова, ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Росія не зможе захопити Донеччину навіть у найближчі рік-півтора, попри її намагання прискоритися. Експерт назвав заяви ворога про необхідність терміново віддати Донецьку область блефом.