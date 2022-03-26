Хоробра боротьба українців та цинічна брехня Путіна: головні тези Байдена під час промови у Польщі

Хоробра боротьба українців та цинічна брехня Путіна: головні тези Байдена під час промови у Польщі

Байден переребуває у Польщі з дводенним візитом. У суботу, 26 березня, американський президент відвідав українських біженців.

Американський президент Джо Байден, який перебуває з візитом у Польщі, виступив з промовою про війну Росії проти України.

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Що сказав президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві:

Через жорстокість Путіна, те, що сталося – вже велика гуманістична катастрофа росії. Путін садить за протести. Від Путіна втекли вже 200 тисяч. Він думав, що українці не воюватимуть за свою країну. Натомість російські військові зіткнулися з мужністю українців.

Путін садить за протести. Від Путіна втекли вже 200 тисяч. Він думав, що українці не воюватимуть за свою країну. Натомість російські військові зіткнулися з мужністю українців. Сьогодні Росію придушила в себе демократію. І вони намагаються це зробити в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, про висловлення своїх етнічних груп. Путін сказав, що він денацифікувати Україну. Це цинічна брехня. Він все знає.

Путін і Росія не зацікавлені в переговорах.

Путін думав, що українці встануть на коліна перед ним і приймуть те, що він хоче. Але українці вистояли, і жорсткі атаки зустрічаються сильним супротивом українського народу.

Російський народ, ще вчора ваша країна була країною 21 століття, тепер агресія Путіна відкинула Росію в 19 століття.

Ми маємо повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Ми не можемо дозволяти автократу шантажувати світ. І ми маємо зруйнувати корекційний режим, який не дозволяє росії стати демократичною державою.

Ми не можемо дозволяти автократу шантажувати світ. І ми маємо зруйнувати корекційний режим, який не дозволяє росії стати демократичною державою. Путін може і має закінчити цю війну. Європа має припинити свою залежність від палива із Росії. Це питання економічної та національної безпекию.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не намагалися пресувати Росію, і заявив про намагання домовитися.

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