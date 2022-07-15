"Хороша компанія для HIMARS на полі бою": до України прибули далекобійні системи залпового вогню M270

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна отримала перші ракетні системи залпового вогню MLRS M270.
Україна отримала перші далекобійні системи залпового вогню M270.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"У "сімействі довгої руки" української армії поповнення: прибули перші MLRS M270! Вони складуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою", - написав Резніков.
Міністр оборони подякував іноземним партнерам і додав, що окупантам пощади не буде.
Нагадаємо, що за даними Міноборони, на сьогодні завдяки американським системам HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів російських окупантів.
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