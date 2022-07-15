"Хороша компанія для HIMARS на полі бою": до України прибули далекобійні системи залпового вогню M270

Україна отримала перші далекобійні системи залпового вогню M270.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"У "сімействі довгої руки" української армії поповнення: прибули перші MLRS M270! Вони складуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою", - написав Резніков.

Міністр оборони подякував іноземним партнерам і додав, що окупантам пощади не буде.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, на сьогодні завдяки американським системам HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів російських окупантів.