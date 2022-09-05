"Хороша річ MLRS": Зеленський розповів про знищення складу ракет РФ, якими бомбардували Харків

Президент повідомив, що ЗСУ й далі знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що українські захисники знищили ворожий склад, де зберігалися ракети, якими бомбили Харків.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжують "послідовно, дуже ретельно й акуратно" знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів.

"Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", – сказав він.

Зеленський вкотре подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.

Також він подякував жителям тимчасово окупованих територіях, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.

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"А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!", – додав глава держави.

Президент запевнив, що окупанти обов’язково отримають відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому Розі, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської й Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном.

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