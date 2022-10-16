Хороша просмажка окупантів: у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава

Окупанти і колаборанти розуміють неминучість наступу ЗСУ, тому тікають, каже Хлань.

На Херсонському напрямку окупанти панікують. Загарбники тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Вчора в окупантів почалася паніка. Наші Збройні сили в районі Берислава якраз почали робити чергову хорошу просмажку окупантам, і це такий, знаєте, початок завершення контрнаступальних дій. Тому що Берислав і Веселе – стратегічні цілі. Наші ЗСУ вчора вранці знищили дві системи ППО в Бериславському районі, в Каховському. І відпрацювали дуже чітко авіацією. У колаборанта Стремоусова почалася паніка, він почав заїкатися", – повідомив Хлань.

За словами радника голови Херсонської ОВА, зрадник Стремоусов втік до Генічеська, хоча ФСБ скоріше за все змусить його повернутися до Херсона.

На думку політика, окупанти і колаборанти розуміють неминучість наступу ЗСУ, тому для них лишається єдиний вихід – тікати.

"Ось, будемо спостерігати сьогодні, що ж там відбувається у окупантів і колаборантів. Паніка, безумовно, паніка. Вони розуміють, що просування Збройних сил не зупинити. Деокупація йде, з кожним днем просувається. Тобто наші Збройні сили від Дудчан вчора почали просування і якраз дуже сильно "накривали" Берислав, така була артпідготовчка. Ну, потрібно розуміти, що окупантам потрібно забиратися швидше, якщо хочуть залишитися живими", – зазначив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА наголосив, що Берислав – стратегічно важливий, адже з нього по суті починається контроль над дамбою Каховської ГЕС.

"На дамбі Каховської ГЕС росіяни зробили кілька перекидних мостів, засипали частину шлюзів. Але наші ЗСУ тримають вогневий контроль на підступах до Каховської ГЕС. Зараз вони вивозять своїх поранених з Берислава", – каже представник ОВА.

На його думку, коли українські військові візьмуть під контроль Берислав і Каховську ГЕС, то аж до Дар'ївки зможуть зачистити правобережну територію Херсонщини від окупантів. А за Дар'ївкою вже одразу Херсон – за 20 кілометрів.

"Тобто виходить, що Херсон вже буде в кільці 20-кілометрової дії. І по Лиманському напрямку, від Таврійського і Потьомкіно... Залишиться тільки Миколаївський напрямок, але ми там на підступах до Херсона. Позиції окупантів стають нікчемними", – підсумував Хлань.

Контрнаступ на півдні: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на півдні, звільняючи наші території. Сьогодні, 16 жовтня, у Херсонській області ЗСУ знищили два склади боєприпасів російських окупантів.

В ОП повідомили, що ЗСУ уже деокупували понад 60 населених пунктів у Херсонській області. Окупанти так швидко тікали, що покинули цілі арсенали боєприпасів.