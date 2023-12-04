Зеленський спілкується з деякими командувачами в обхід Залужного — ЗМІ

За інформацією від джерел “Української правди” Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає Залужному командувати всією армією.

Про це йдеться у статті “Української правди”: “Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним”.

“Хороші” і “погані” ЗСУ?

“Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: “хороші”, якими командує Сирський та інші фаворити, і “погані”, які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне — заважає командувати всією армією”, — розповіли джерела видання.

Відзначається, що Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного. Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.

Прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома ЗСУ, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих хіба на ставках, якщо дізнається взагалі.

Рішення і наслідки

Іншим прикладом політичної поведінки Зеленського стала гучна медійна історія щодо чистки серед обласних військкомів. Після розслідування “Української правди” щодо нечуваного збагачення на війні одеського військкома, президент поставив вимогу звільнити всіх керівників обласних центрів комплектації та перевірити їхні статки.

“Керівник ДБР Сухачов прийшов влітку на Ставку і почав доповідати, як класно звільнили воєнкомів. І після нього слово дали Залужному, який прям вишукано його мокнув: “Хочу подякувати правоохоронцям, тема корупції важлива. Але також хочу озвучити свіжі дані по мобілізації”. А там різке падіння по всіх областях”, — розповідає на умовах анонімності один із учасників того засідання.

Тобто те, що з політичної точки зору виглядало швидким і рішучим виконанням запиту суспільства на справедливість, насправді мало складні наслідки з точки зору військової.

Подібний ефект мають і кадрові перестановки, як звільнення командувача ССО Хоренка, командувачки медсил Остащенко чи можлива відставка командувача Об'єднаних сил Наєва.

Усі ці військові з орбіти головкома Залужного, і їхнє звільнення вносить нестабільність у командну вертикаль. Кримінальна справа проти Наєва за оборону півдня, яку у Залужного розцінюють як спробу підібратись саме до нього — ще одна глава в цій історії.

Але найбільше градус напруги між президентом і головкомом ЗСУ піднявся після початку контрнаступу на півдні.

Передісторія

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена, і війна переходить до етапу позиційної боротьби.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає ситуацію на фронті патовою і що Україна не буде вести переговори з Росією.

21 листопада Зеленський в інтерв’ю таблоїду The Sun заявив, що військові, які збираються займатися політикою, не повинні “займатися війною”.

29 листопада видання “The Economist” написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим “політичне поле битви” у Києві, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні.

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