"Хороші новини - відправляють у тил": СБУ перехопила чергову розмову оккупанта із дружиною

Пов'язано це з величезними втратами армії РФ.

Російські окупанти поступово усвідомлюють те, що відбувається, і вже не вірять у швидке завершення війни. Хорошою новиною вважають відправку в тил.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські спецслужби перехопили розмову окупанта, котрий розповідав своїй дружині, що радий тому, що його переводять у тил. Пов'язано це з величезними втратами армії РФ.

“З оперативних міркувань ми публікуємо лише окремі елементи розмови. Проте й вони дозволять зрозуміти інтелектуальний рівень окупантів та їхніх “половинок”. Загарбник описує своє переведення в тил, мовляв, нарешті більше “ніхто з них помирати не буде”, - розповіли в СБУ.

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