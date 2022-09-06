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Хороші новини з фронту є, але їх повідомить Зеленський: Арестович заінтригував українців

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Хороші новини з фронту є, але їх повідомить Зеленський: Арестович заінтригував українців

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на фронті спостерігаються кардинальні зміни на користь України.

Однак він наголосив, що новини із фронту першими оголошують або президент України Володимир Зеленський, або Генеральний штаб ЗСУ. Так, Арестович не спростував і не підтвердив інформацію про контрнаступ ЗСУ на Харківщині, зокрема в Балаклії, про що раніше повідомляли російські пропагандисти.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським опозиціонером, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним.

"Новини є, але це прерогатива президента оголосити. Ми всі знаємо про Балаклею, але поки Генеральний штаб не сказав, ми робимо інформаційну тишу. Я не буду говорити назву цього міста", - коротко відповів Арестович.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють про контрнаступ ЗСУ в Балаклії на Харківщині. За їхніми даними, нібито українські сили пішли в атаку вранці 6 вересня і що  Вербвка перейшла під контроль ЗСУ. Ситуація у місті складна. Наразі офіційних коментарів від української сторони немає. Ні Міністерство оборони України, ні Генеральний штаб ЗСУ не повідомляють про ймовірний український контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
6851
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