Хороші новини з фронту є, але їх повідомить Зеленський: Арестович заінтригував українців

Однак він наголосив, що новини із фронту першими оголошують або президент України Володимир Зеленський, або Генеральний штаб ЗСУ. Так, Арестович не спростував і не підтвердив інформацію про контрнаступ ЗСУ на Харківщині, зокрема в Балаклії, про що раніше повідомляли російські пропагандисти.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським опозиціонером, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним.

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"Новини є, але це прерогатива президента оголосити. Ми всі знаємо про Балаклею, але поки Генеральний штаб не сказав, ми робимо інформаційну тишу. Я не буду говорити назву цього міста", - коротко відповів Арестович.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють про контрнаступ ЗСУ в Балаклії на Харківщині. За їхніми даними, нібито українські сили пішли в атаку вранці 6 вересня і що Вербвка перейшла під контроль ЗСУ. Ситуація у місті складна. Наразі офіційних коментарів від української сторони немає. Ні Міністерство оборони України, ні Генеральний штаб ЗСУ не повідомляють про ймовірний український контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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