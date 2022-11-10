Хороші новини з півдня: Зеленський розповів, скільки населених пунктів вже звільнили

Президент наголосив, що це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів.

На півдні під час стрімкого контрнаступу українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

Хороші новини з півдня президент Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного відеозвернення увечері, 10 листопада.

"Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, вже десятки. 41 населений пункт звільнено", – зазначив глава держави.

Він подякував всім українським героям, які забезпечують це просування: ЗСУ, розвідці, спеціальним службам.

Особливо президент відзначив бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – тих, хто реалізовує наступальні дії.

"Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишалися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів", – сказав Зеленський.

Водночас, він закликав українців памʼятати, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів.

"Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни, на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина.

Маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи – жодних ворожих триколорів. Це буде", – підсумував Зеленський.