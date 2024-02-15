"Хороших рішень в уряду не залишається": Гетманцев - про видатки на додаткову мобілізацію

На проведення мобілізації 2024 року у бюджеті закладено орієнтовно 720 млрд грн видатків.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Інтерфакс-Україна.

"Чому орієнтовні? Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроєкт ще на розгляді, і ви бачили, що у Верховного головнокомандувача є публічно озвучені запитання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які безумовно будуть уточнюватись новим керівництвом ЗСУ. Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього і у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з "бойовими нарахуваннями" у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини, чи нові частини, які формуватимуться як резерв", - пояснив він.

Якщо говорити про видатки на додаткову мобілізацію, то, за словами Гетьманцева, на це треба великі кошти, яких наразі немає.

"І де їх взяти – це велике питання. Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, вже було декілька нарад з цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки і пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а отже про забезпечення найголовнішої цінності - безпеки життя, - хороших і "популярних" рішень у уряду не залишається. Є тільки складні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова Ради повідомив про терміни розгляду мобілізаційного законопроєкту.

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