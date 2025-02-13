Хороший результат на фронті: Зеленський натякнув на успіх під Покровськом

Український президент назвав підрозділ, бійцям якого подякував за вдалі дії.

У четвер, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський вислухав доповіді військових, зокрема про успіх на одній з важливих ділянок фронту.

Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні в четвер, 13 лютого.

“Є хороший результат на фронті”, - сказав Зеленський.

Український президент не став розкривати, де саме було досягнуто успіху, але назвав підрозділ, бійцям якого подякував за вдалі дії.

“Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!” - сказав він.

Як відомо, 425-й ОШБ “Скала” веде бої з ворогом під Покровськом.

Нагадаємо, Кремлю потрібен Покровськ, аби показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою.

Читайте також: