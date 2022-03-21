"Хороший знак": у Чернігові, який перебуває під вогнем окупантів, замироточили ікони

"Хороший знак": у Чернігові, який перебуває під вогнем окупантів, замироточили ікони

Як запевняють у церкві, ці знаки треба розцінювати, як "добрі знаки, як свідчення, що Бог з нами".

У Чернігові, який постійно обстрілюється російськими окупантами, замироточили одразу багато ікон. Це диво сталося у Катерининській церкві.

Про це розповів журналіст Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.

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Це підтвердив настоятель храму, секретар єпархіального управління о.Роман Кіник. Щоправда, він дивується, чому зараз цьому надають такого виняткового значення, адже ікона св. Меркурія Бригинського на його раці мироточить уже три місяці.

"А зараз краплі мира з'явилися на Троїцько - Іллінській іконі, на копії Дубенської ікони і на іконі Вифлеємської Божої Матері. До речі, це єдина ікона, на якій Мати Божа посміхається", - розповів отець.

Він впевний, що ці знаки треба розцінювати, як "добрі знаки, як свідчення, що Бог з нами".

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