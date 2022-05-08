"Хорватія продовжить підтримку України, бо ми на правильному боці історії" - прем'єр Пленкович

Хорватія продовжить послідовно підтримувати Україну в різних сферах життя, тому що це вибір правильного боку історії та етики.

Ключовою темою переговорів президента України Володимира Зеленського із прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем були питання безпеки України у сферах оборони, енергетики та економіки, а також взаємодія на рівні ЄС.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Хорватія послідовно підтримувала Україну в політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному і технічному планах. Ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, чітко розуміючи, що ми робимо це як країна, яка завжди була переконана в тому, що ми перебуваємо на правильному боці історії, на правильному боці етики”, - сказав Пленкович.

Він також додав, що Хорватія, безумовно, підтримуватиме подальші обмежувальні заходи проти Росії на рівні ЄС.

“Ми підтримували п’ять попередніх пакетів і зараз співпрацюємо по лінії шостого пакету”, - зазначив прем’єр-міністр.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із главою німецького Бундестагу Бербель Бас, яка прибула до столиці. Шмигаль обговорив із Бербель Бас стратегічно важливі напрямки співпраці: зброю, санкції, фінанси та європейську перспективу.

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