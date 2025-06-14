"Господи, повернули!": щемлива реакція сестри на повернення брата з полону

Обмін полоненими 14 червня

Реклама

Сестра звільненого з полону РФ бійця розповіла їхню щемливу історію. Так, 26-річний Олександр Чухраєв перебував у полоні росіян від 2022 року, та про військового за цей час родина не отримала жодної звістки.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Емоційна зустріч рідних

“Повернули! Повернули! Повернули! Господи!”, — розплакалася сестра українського воїна.

Реклама

Згодом вона зателефонувала родині, аби повідомити гарну звістку.

“Алло, мам? Повернули! Мені прийшла смс, вже точно”, — поділилася щастям дівчина.

Дівчина розповіла журналістам, що дуже близька зі своїм братом.

“Я дуже сумувала, я дуже його люблю. Хочу йому подякувати, що він все це пройшов”

Реклама

Впродовж 3-х років родина захисника не мала жодної звістки про нього. Нещодавно стало відомо, що воїн перебуває у колонії в Камишині. Два тижні тому, коли була перша 1000, вийшов чоловік, який сидів із ним. Він розповів про те, що Чухраєв живий та дуже хоче додому.

Також зустрічати бійця приїхала дівчина, яка чекала на нього.

“Ми багато років зустрічалися у Маріуполі. Він неймовірний хлопець… Я одразу закохалася в нього! До війни ми ніколи не розлучалися, були разом щодня. Я його дуже чекаю”, — не стримала сліз кохана.

Як ми повідомляли раніше, 14 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися захисники, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям. Президент Зеленський зазначив, що багато військових, які повернулись сьогодні, були у полоні ще від 2022-го. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Реклама

В Головному управлінні розвідки уточнили, що відбувся обмін полоненими у категорії “поранені та важкохворі”. Більшість визволених з полону — офіцери. Серед звільнених є бійці, які молодші 25 років. Значна частина захисників потрапили до полону під час оборони Маріуполя. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.