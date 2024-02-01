Хотіла шпигувати за ЗСУ з прифронтового магазину: на Донеччині затримано подругу очільника "народної ради ДНР"

Служба безпеки викрила у Донецькій області інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка перебувала на прямому зв'язку з командиром спецпідрозділу ГРУ, який дислокується на передовій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затримали подругу очільника "народної ради" так званої "ДНР", яка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ. За вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті", - зазначає відомство.

Розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

Також стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої "народної ради" терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою.

У телефонних розмовах фігурантка вихвалялася йому тим, що співпрацює з російською розвідкою. Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватися продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.

Затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ.

Фігурантка відправляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт із позначками українських об'єктів. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп'ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Фігурантці повідомили про підозру. Їй загрожує до 15 років тюрми. Зрадниця перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Миколаєві до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав позиції ЗСУ та хотів воювати за Росію після окупації його міста.

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