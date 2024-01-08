Хотіла “залягти на дно”: як колаборантка з Херсонщини працювала з окупантами і ховалась від СБУ

Жінка добровільно перейшла на бік ворога, агітувала за приєднання регіону до РФ і змушувала жителів ставити “правильні” відмітки у бюлетенях.

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України затримала жительку Борозенського Бериславського району. Її підозрюють у колабораціонізмі, організації псевдореферендуму. Наразі вона під вартою, їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це у Telegram повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російські окупанти призначили жительку Борозенського “заступницею голови виборчої комісії РФ”. Вона організовувала псевдореферендум на території громади: готувала списки місцевих жителів, вимагала від людей ставити “потрібні” відмітки у незаконних бюлетенях.

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Після звільнення Херсона підозрювана залишилась на правобережжі, де намагалась бути “непомітною”. Співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Наразі вона під вартою, їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону. За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП).

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