Хотіли евакуюватись: на Харківщині знайшли автомобіль із тілами 5 людей, які зникли у травні

У Харківській області знайшли автомобіль із тілами 5 людей, які зникли ще у травні.
П'ятеро жителів Куп’янська Харківської області у травні намагались евакуюватись до Харкова, проте біля села Василенкове підірвались на міні.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
До правоохоронців 2 жовтня звернулись місцеві жителі та повідомили, що ще в травні автомобіль із 5 мешканцями Куп’янська намагався виїхати на підконтрольну Україні територію, проте транспорт наїхав на міну та підірвався. Від того часу ніхто не наближався до авто.
Правоохоронці лише у жовтні оглянули автомобіль, там виявили тіла 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.
"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Триває слідство.
Нагадаємо, армія агресорки Росії продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщині, що прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення.
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