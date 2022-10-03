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Хотіли евакуюватись: на Харківщині знайшли автомобіль із тілами 5 людей, які зникли у травні

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Хотіли евакуюватись: на Харківщині знайшли автомобіль із тілами 5 людей, які зникли у травні

Фото: Офіс генерального прокурора

У Харківській області знайшли автомобіль із тілами 5 людей, які зникли ще у травні.

П'ятеро жителів Куп’янська Харківської області у травні намагались евакуюватись до Харкова, проте біля села Василенкове підірвались на міні. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

До правоохоронців 2 жовтня звернулись місцеві жителі та повідомили, що ще в травні автомобіль із 5 мешканцями Куп’янська намагався виїхати на підконтрольну Україні територію, проте транспорт наїхав на міну та підірвався. Від того часу ніхто не наближався до авто. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці лише у жовтні оглянули автомобіль, там виявили тіла 5 людей, серед яких 17-річний хлопець. 

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

Триває слідство. 

© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, армія агресорки Росії продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщині, що прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1530
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