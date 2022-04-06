Хотіли повторити трагедію Бабиного Яру: російські окупанти везли на Київщину зброю для розстрілів українців

Хотіли повторити трагедію Бабиного Яру: російські окупанти везли на Київщину зброю для розстрілів українців

Окупанти везли багато зброї, щоб знищувати мирне населення.

Поблизу селища Димер на Київщині українські захисники знищили колону російської гвардії. Окупанти після себе залишили документи, які свідчать про те, що вони хотіли повторити "подвиги" нацистів у Бабиному Яру щодо масових вбивств українців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ), для “демілітаризації” та “денацифікації” мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. “Братній” російський народ мабуть збирався повторити “подвиги” гітлерівців в Бабиному Яру", - йдеться у повідомленні.

Документи окупантів будуть черговими доказами воєнних злочинів Росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського окупанта зі своєю сестрою-школяркою. Вона закликає брата-загарбника "швидко вбити всіх українців та повернутись додому".

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