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Хотіли прогулятись, а стали частиною "вогняного шоу": Сили оборони атакували групу окупантів (відео)

Хотіли прогулятись, а стали частиною "вогняного шоу": Сили оборони атакували групу окупантів (відео)

Оператор безпілотника / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По російських загарбниках прилетів дрон батальйону безпілотних систем 63 бригади і дав їм добряче прикурити.

Бійці 63 окремої механізованої бригади помітили групу російських загарбників біля лісосмуги, а потім окупантів уразив дрон.

Відео бойової роботи вони оприлюднили 16 вересня на своєму каналі.

"Російські окупанти вийшли на перекур, але не взяли вогника. На допомогу прилетів дрон батальйону безпілотних систем 63 бригади і дав їм добряче прикурити", — прокоментували військові.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї.

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