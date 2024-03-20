Хотіли розстріляти командири: карні злочинці з російського батальйону "Сармат" розповіли про вбивства поранених

Ворожий батальйон "Сармат" — один із підрозділів, до якого росіяни вербували ув'язнених.

Колишні солдати російського батальйону "Сармат", який базується на Мелітопольському напрямку, втекли з фронту та розповіли про звірства, які творили окупанти.

Про це свідчить відео, що записали окупанти, на "гарячій лінії" Gulagu net.

Колишній командир штурмової роти батальйону "Сармат" Костянтин Міханік, якого представники Міноборони РФ завербували у вересні 2023 року в ІЧ-44 ГУФСІН Росії Кемеровської області, розповів про те, що в перший штурм військові відправили 114 людей з-поміж колишніх ув'язнених, з яких лише 20 людей повернулися назад.

Міханік підтвердив практику "м'ясних штурмів". Сам він отримав поранення, але відмовився від госпіталізації.

Він зізнався в тому, що брав участь у розстрілах і вбивствах товаришів по службі і робив це за наказом командирів з позивними "Рогнар", "Сармат", "Накат" і "Мангуст", які навмисне відправляли в пекло на передову бійців, які повернулися після лікування зі шпиталю.

"У них там процвітала така злочинна схема, що всі, хто повертається зі шпиталів, їх вбивають, забирають карти, переводять у готівку. Тобто було створено ОЗУ, які людей просто вбивали", — розповідає він.

Також Костянтин Міханік розповідає про те, як командири заходили в бліндаж і вбивали солдатів за розпиття алкогольних напоїв або висловлені невдоволення про незаконні дії командирів, після чого товаришам по службі вбитих наказували закопувати тіла в лісосмузі.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що у Росії судимий зек-вагнерівець зґвалтував дівчину та спалив машину.

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