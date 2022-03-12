Хотіли створити на Західній Україні окрему "державу": на Прикарпатті затримали змовників, які працювали на РФ

Хотіли створити на Західній Україні окрему "державу": на Прикарпатті затримали змовників, які працювали на РФ

Диверсанти хотіли захопити на Західній Україні будівлі державних органів влади та комунікації.

В Івано-Франківській області затримали двох змовників, які хотіли створити на Західній Україні окрему "державу".

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє спільників підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення "Федеративної Республіки Україна" шляхом відокремлення від держави Україна окремих її областей.

Окупанти хотіли створити організацію "національних зборів", які повинні були висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів і утворення "рад".

"Вони підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні вчинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до захоплення та блокування органів державної влади в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Також спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель. Змовники також створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів та матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

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