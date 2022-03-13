"Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні село з трьома хатами: окупанти похвалилися "успіхом" на Луганщині

"Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні село з трьома хатами: окупанти похвалилися "успіхом" на Луганщині

У селі Суровцівка всього лише 3 хати, в яких за даними 2001 року проживало 8 людей.

Російські окупанти похвалилися, що захопили на Луганщині село Суровцівка, у якому всьо три хати. Ймовірно, там навіть ніхто не проживає зараз.

Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

За його словами, у цьому селі всього лише 3 хати, в яких за даними 2001 року проживало 8 людей.

"Міноборони РФ відрапортувало, що угрупованню "ЛНР" вдалося взяти під контроль Суровцевку. Складна була операція, гадаю. Поясню. У селі лише три будинки, в яких 2001-го проживало 8 людей. Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні Суровцівку. Ідіоти", — зазначив Тука.

Нагадаємо, що окупанти затихли під Києвом, але активізувалися на Донбасі.

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