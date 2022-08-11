Хотіли взяти нахапцем: Резніков пояснив, чому росіяни прорахувалися у війні проти України

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не бувши до нього підготовленою. Війська почали наступ, не сформувавши ударних угрупувань.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань у повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи, і т.д", - повідомив він.

Резніков також зазначив, що наслідком цього прорахунку РФ стала деокупація півночі України.

"Власне кажучи, наслідком цього, зокрема стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК "Північ" - ред.) спитав: "Що вас найбільше вразило як військового?". І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила", - наголосив очільник Міноборони України.

Більше того, за словами міністра, у росіян виникли великі проблеми з логістикою. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота.

"Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму. Це означає, що вони пішли у наступ, не бувши остаточно готові. Тому і їхні логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те ж саме відбулося і в Білорусі", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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