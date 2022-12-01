Хотіли захопити Київ та вбити тисячі людей: у Зеленського розкрили страшні плани РФ щодо окупації України 

В ОП наголосили, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності.

В Офісі президента оприлюднили аналіз документів, в яких йшлося про план захоплення України Росією в перші дні нападу. Зокрема, в документі йдеться, що Росія планувала захопити Київ та вбити керівництво держави.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Попередній аналіз документів "про початок СВО" говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за "визволення". Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал", - написав Подоляк у твітері.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що масовані ракетні удари РФ по українських містах можуть відбуватися рідше, ніж зараз, але вони не припиняться ніколи.

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