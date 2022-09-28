"Хотите жить – бегите": Зеленський закликав мобілізованих росіян боротися за своє, а не "лізти" до України

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до мобілізованих росіян з закликом тікати та здаватися в полон ЗСУ.

Глава держави також порадив громадянам Росії боротися на власних вулицях за власну свободу, якщо вони хочуть жити.

Про це він сказав у відеозверненні 28 вересня.

"Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу", – закликав Зеленський.

"У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Україні!", – наголосив президент України.

Зеленський за 28 вересня: жорстка реакція на фальшиві референдуми та звернення до росіян

Нагадаємо, у прокуратурі АР Крим порадили, що робити кримчанам у разі їхньої мобілізації до російської армії.

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