Хотів керувати регіоном та передавав ворогу інформацію про ЗСУ: на Рівненщині затримали зрадника

Хотів керувати регіоном та передавав ворогу інформацію про ЗСУ: на Рівненщині затримали зрадника

Колаборанта затримали правоохоронці.

У Рівненській області затримали зрадника, який передавав ворогу інформацію про пересування ЗСУ та розташування військових частин. Також колаборант хотів очолити окупаційні органи влади в області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік підтримував Росію у війні проти України. Також він ще до початку війни передавав ворожим спецслужбам інформацію про пересування ЗСУ та місця розташування військових частин, що загрожувало українським захисникам ракетними ударами.

Також зрадник хотів очолити окупаційні органи влади на Рівненщині.

"Під час обшуків у обвинуваченого вилучено 4 боєкомплекти набоїв та дві гранати РГД-5 із запалами до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу", - йдеться у повідомленні.

Колаборанта затримали. Йому інкримінують державну зраду та незаконне придбання і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

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