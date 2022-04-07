Хотів очолити "каральний орган", а потім і Рівненщину: в суді опинився 27-річний зрадник, який працював на РФ

Хотів очолити "каральний орган", а потім і Рівненщину: в суді опинився 27-річний зрадник, який працював на РФ

Адвокатка підсудного не приховує, захищати його їй морально тяжко.

Хотів очолити окупаційну владу в області, здавав росіянам переміщення та розташування української техніки, а ще інформацію про військові частини - це підозри, які у Рівному висунули 27-річному чоловіку. В прокуратурі кажуть, працювати проти України він почав ще до війни. А щойно окупанти вторглись на нашу землю, повідомляв їм, яка техніка рушила в житомирському напрямку. Каятися почав після затримання.

Про це йдеться в ТСН.

До того, як опинитися на лаві підсудних в нього були величезні амбіції та плани на майбутнє. «Він не проти очолити, як він виразився, «каральний орган» в окупаційній владі», - розповідає прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури Богдан Жук.

А потому і керувати окупаційною владою на Рівненщині, кажуть прокурори. Олександр Шкатов з Рівненщини, йому 27, безробітний. На суді він онлайн із СІЗО. Його підозрюють у тому, що здавав позиції українських захисників окупантам.

Матір його померла, а батько виїхав на Донеччину. А близько року тому від нього пішла і дружина з донькою. Жінка розповідає, в нього були проросійські настрої, але що зрадить свою країну, і подумати не могла. «Це жахливо, що можна сказати, він живе тут. Він жив все життя тут, я думала, що він це просто говорить, балабол», - каже жінка.

«Ініціативно повідомляв особі, яка представилася для нього представником політичної російської партії «ЛДПР» спершу про рух військової колони», - повідомляють у прокуратурі.

Це було саме 24 лютого. За даними слідства, у день вторгнення Росії чоловік передав окупантам інформацію про розміщення і озброєння військової частини свого ж міста. І доказів його зради - достатньо.

Адвокатка підсудного не приховує, захищати його їй морально тяжко. За законом її призначили безкоштовним адвокатом Шкатова. «Він надіявся на розвиток подій, коли Україна програє війну і прийдуть інші люди з країни-агресора», - каже адвокатка.

Цей чоловік не єдиний, кому на Рівненщині оголосили підозру у зраді. Також є Олександр Кириченко. «На замовлення представників РФ збирав інформацію щодо розташування військових частин на території Рівненської області, переміщення техніки», - каже прокурор Рівненської прокуратури Володимир Пилипів.

Він визнав провину у держзраді. Каятися, вже у СІЗО, почав і Шкатов.

Чоловіку загрожує 15 років за гратами. А от Олександр Кириченко може опинитися ув’язненим назавжди - його затримали, коли в дію вже ввели зміни до закону про зраду.

Читайте також:

На Запоріжжі військові знищили десятки росгвардійців, яких перекинули із Дагестану

Понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію: експерти оцінили, чи настане від них кінець економіці Росії

З понівеченої Бучі вивозять покинутих тварин і знаходять їм нові домівки

Кілька днів поспіль у Києві вже довоєнні затори від тих, хто повертається до міста

Більше зброї і більше допомоги: члени НАТО домовилися активніше підтримати Україну