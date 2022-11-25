Хотів очолити "поліцію Київщини": на кордоні затримали зрадника, який віз для Росії секретну інформацію (фото)

На Закарпатті на одному із пунктів пропуску затримали зрадника з Білої Церкви на Київщині. Колишній працівник МВС України зібрав секретну інформацію про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР МО та "Азову", яку планував передати Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Колаборант завжди був прихильником "руского міра". Він очікував, що після того, як Росія окупує Київ, він стане "головним поліцейським Київської області". Зрадник був на постійному зв'язку з диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції днр". Щоб догодити своїм російським господарям, він збирав засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Фото: СБУ

Колаборант планував перетнути державний кордон на Закарпатті, приїхати до Угорщини та передати посольству Росії флешку із секретними документами. Проте СБУ затримала зрадника на кордоні.

Фото: СБУ

"Встановлено, що окрім картотеки українських силовиків, він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їхнього розташування. Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "днр" та забороненої в Україні Комуністичної партії", - йдеться у повідомленні.

Колаборанту інкримінують державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні від початку повномасштабної війни СБУ затримує державних зрадників, які за російські подачки готові вбивати своїх співгромадян.

Так, колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії і проживав відтоді на Вінниччині, працював на російське ГРУ, допомагаючи окупантам у ракетному бомбардуванні енергетичних об’єктів регіону. Агент воєнної розвідки РФ був коригувальником російських окупаційних військ.

СБУ затримала в Херсоні прихильника "руского міра", який допоміг ФСБ втекти на катерах на лівий берег Дніпра під час відступу.

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