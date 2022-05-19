Хотів отримати владу та готував вибухи: СБУ затримала брата зрадника Олега Царьова

СБУ затримала брата колишнього депутата-зрадника Олега Царьова.

Росія пообіцяла колаборанту посаду голови Дніпропетровської ОДА, а коли наступ РФ провалився, то зрадник готував серію вибухів на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у СБУ.

Родич колишнього депутата-зрадника готував диверсії у Дніпропетровській області та очікував на російських окупантів. За його планом, він під час окупації повинен був очолити Дніпропетровщину.

Коли стало зрозуміло, що план РФ провалився, колаборант планував підірвати об'єкти інфраструктури в області, проте його затримала СБУ.

"Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина рф. За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в рф", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила чоловіку про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ.

Нагадаємо, колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову оглошено про підозру у державній зраді.

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