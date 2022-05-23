Хотів поїхати до родичів у Кривий Ріг: на Харківщині затримали окупанта та місцевого мешканця, який укривав у себе вдома злочинця РФ

Хотів поїхати до родичів у Кривий Ріг: на Харківщині затримали окупанта та місцевого мешканця, який укривав у себе вдома злочинця РФ

В селі Шестакове на Харківщині місцевий мешканець у себе вдома укривав російського окупанта.

Через деякий час військовий злочинець РФ хотів відправитися до своїй матері у Кривий Ріг.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Як стало відомо, затриманий російський військовий народився у Кривому Розі, де зараз проживають його родичі. Окупант переїхав в незаконно анексований Крим, де отримав громадянство РФ і вступив у армію. Там він був наводчиком танку.

Коли він з іншими окупантами на п'яти танках пересік кордон з Україною, вирішив не брати участь у “військовій операції”, втік та укрився у місцевого мешканця на Харківщині.

“Місцевий мешканець, за його твердженням, просто допоміг цьому хлопцю. Він покривав його в себе дома більше місяця, вдаючи його за сина. Знайдений був поліцейськими роти “СХІД”. Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору рф - буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (“Пособництво державі-агресору”). Обох затримано”, - наголосив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що окупанти знищили 90% домівок у одному із сіл на Харківщині.

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