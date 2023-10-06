Хотів створити агентуру та завербувати співробітницю: СБУ провела унікальну операцію та затримала агента ФСБ

Українські правоохоронці вивели з Придністров’я та затримали російського агента, який хотів завербувати співробітницю СБУ. Для цього контррозвідники провели багатоетапну спецоперацію.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, під час спецоперації українські правоохоронці вивели з території невизнаного Придністров’я і затримали на Одещині агента російської ФСБ. Він хотів створити на півдні нашої держави агентурну мережу. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, зокрема - місцевих правоохоронців.

“Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її “згоди” на співпрацю з ворогом. За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати “кандидатку”. Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його “на гарячому”. Ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої “ПМР”, - розповіли в СБУ.

Вже згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу “внутрішніх військ Придністров’я”. Потім фігурант отримав “підвищення” і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення “Едельвейс” МВС Росії.

“У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової “ПМР”, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований представниками місцевого “мдб”. Тоді він отримав оперативний псевдонім “Скіф”, пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань”, - зазначили в СБУ.

Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Cлідчі Служби безпеки повідомили “Скіфу” про підозру за ч.2 ст.111 КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Київщині прокурор вимагав з підприємця 45 тисяч доларів.