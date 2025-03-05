Хотів "відмазати" від служби за $5 тисяч – на Хмельниччині затримали військового

Підозрюваний, який обіймає посаду заступника голови громадської організації, погрожував чоловіку негайною мобілізацією, якщо той відмовиться від "послуг".

У Хмельницькій області викрили військовослужбовця, який за хабар у розмірі $5 тисяч обіцяв військовозобов’язаному організувати фіктивне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для отримання відстрочки від мобілізації.

За даними слідства, у разі невдачі він гарантував проходження служби у тилових підрозділах або навчальних центрах.

Військовослужбовець отримав $5 тисяч хабаря.

Підозрюваний, який обіймає посаду заступника голови громадської організації, погрожував чоловіку негайною мобілізацією, якщо той відмовиться від "послуг". Після отримання обумовленої суми він був затриманий правоохоронцями.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування ведуть слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у суді.

Нагадаємо, від 1 березня 2025 року в системі бронювання діють нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства.