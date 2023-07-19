"Хотів врятувати свою шкуру": в МІ-6 вважають, що Путін домовився з Пригожиним

Поведінка Путіна того дня каже про те, що Пригожин поводився, як "зрадник за сніданком".

Щоб вирішити проблему заколоту ватажка терористів “Вагнера” Пригожина, диктатору РФ Путіну потрібно було з ним домовлятися. “Врятувати свою шкуру” можна було лише таким чином.

Так вважає голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур, передає СNN.

"Він дійсно не чинив опір Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі. Так що навіть я не можу зазирнути в голову Путіна", - наголосив Річард Мур.

Пригожин під час бунту почав поводитися, “як зрадник за сніданком” - про це свідчить поведінка Путіна того дня.

"Його пробачили за вечерею, а за кілька днів запросили на чай. Отже, є деякі речі, і навіть очільникові МІ-6 важко спробувати інтерпретувати їх з точки зору, хто входить, а хто виходить", - підкреслив розвідник.

Водночас Пригожин наразі живий та перебуває на волі. А на Путіна в цей час чиниться внутрішній тиск.

"У вас не буде групи найманців, що просуваються автомагістраллю в бік Москви та опинилися в межах 125 кілометрів від Москви, якщо ви не зовсім передбачили, що це мало статися. Тож я думаю, що він, ймовірно, відчуває певний тиск", - додав Мур.

Нагадаємо, що Пригожин за добу невдалого бунту втратив весь свій політичний капітал.

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