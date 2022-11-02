Хотів захопити адмінбудівлі на заході України та повалити владу: соратника Медведчука відправили до в'язниці

В Івано-Франківській області до 5 років позбавлення волі засудили 63-річного соратника Медведчука. Він готував державний переворот та планував захопити на заході України адміністративні будівлі.

Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області.

63-річний уродженець Росії разом з однодумцями готував державний переворот. Серед змовників були члени медведчуківського ГО "Український вибір" та громадяни Росії. Зрадники планували захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії. На заході України соратник Медведчука підшукував 500 осіб, які повинні були погодитися захопити адміністративні будівлі.

Після окупації Києва зрадники планували зібратися у столиці, щоб провести "національні збори", на яких хотіли оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду. Проте колаборанта затримали на Прикарпатті ще в перші дні війни.

"Під час обшуків, які пройшли після затримання обвинувачених, вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки", - йдеться у повідомленні.

На суді підозрюваний свою провину визнав. Суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Повалення влади на заході України та створення там "народних республік"

Російські спецслужби планували переворот та створення "народних республік" у західних областях України. Для цього РФ завербувала агентів, які повинні були захопити владу. Завербований колаборант розповів, що йому РФ запропонувала створити "народну владу", члени яких мають бути обрані "з низів" суспільства. Російський агент розповів, що йому наказали знайти 500 ветеранів АТО та озброїти їх. Саме ці люди і повинні були захопити владу в західних областях України.

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