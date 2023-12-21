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Хотпаки вже на передовій, але збір триває, - «Українська команда» показала відео від захисників

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Хотпаки вже на передовій, але збір триває, - «Українська команда» показала відео від захисників

Бійці на передовій, які отримали індивідуальні набори для обігріву від «Української команди», передають слова вдячності всім, хто донатив на тепло.

«Українська команда» показала зворушливе відео у Facebook. Збір «Тепло на фронт» триває. 

«Хотпаки доїхали до передової. Наші захисники передають вітання та подяку всім, хто донатив на «теплі набори». Збір «Тепло на фронт» триває. Мета – 50 тисяч наборів для обігріву. В кожному – хімічні грілки, сухий душ та антибактеріальна присипка. Прості речі, які дуже потрібні хлопцям в окопі. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 гривень – зігрітий взвод», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Наразі зібрано половину необхідної суми, повідомляють волонтери. 

«Завдяки вам ми вже зібрали понад 3,5 мільйони гривень. Але маємо зібрати ще майже стільки ж. Долучайтеся!» - закликає «Українська команда». 

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Дата публікації
Перегляди
271
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