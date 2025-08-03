- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
Готується щось більше: Жорін розповів про ситуацію навколо Покровська
Росіяни активізують диверсійні групи, готуються до нових наступів і шукають слабкі місця в обороні Покровська.
Українські сили оборони вже щонайменше пів року стримують загрозу оточення Покровська.
Про це в ефірі нагадав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю “Фокус”.
За його словами, ситуація на цьому напрямку давно лишається напруженою, однак ЗСУ час від часу вдається виснажувати ворога — і це призупиняє просування.
“Це не щось нове — така загроза триває не перший день”, — підкреслив Жорін.
Особливу небезпеку, за його словами, становлять російські диверсійно-розвідувальні групи, які проникають у тил, вражають FPV-позиції та мінометні розрахунки.
“Ці точки часто або слабо укріплені, або взагалі не мають активної оборони. Коли ворог заходить туди, вибити його дуже складно”, — пояснив він.
Жорін також зазначив, що у районі Покровська Росія зосередила достатню кількість сил і засобів.
“Цей напрям для них — пріоритетний. І навіть якщо ресурси тимчасово виснажені, цілком імовірно, що скоро вони отримаєть підкріплення й спробують відновити наступ, — наголосив він.
Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що російська армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.