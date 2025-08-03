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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Готується щось більше: Жорін розповів про ситуацію навколо Покровська

Росіяни активізують диверсійні групи, готуються до нових наступів і шукають слабкі місця в обороні Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

Українські сили оборони вже щонайменше пів року стримують загрозу оточення Покровська.

Про це в ефірі нагадав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю “Фокус”.

За його словами, ситуація на цьому напрямку давно лишається напруженою, однак ЗСУ час від часу вдається виснажувати ворога — і це призупиняє просування.

“Це не щось нове — така загроза триває не перший день”, — підкреслив Жорін.

Особливу небезпеку, за його словами, становлять російські диверсійно-розвідувальні групи, які проникають у тил, вражають FPV-позиції та мінометні розрахунки.

“Ці точки часто або слабо укріплені, або взагалі не мають активної оборони. Коли ворог заходить туди, вибити його дуже складно”, — пояснив він.

Жорін також зазначив, що у районі Покровська Росія зосередила достатню кількість сил і засобів.

“Цей напрям для них — пріоритетний. І навіть якщо ресурси тимчасово виснажені, цілком імовірно, що скоро вони отримаєть підкріплення й спробують відновити наступ, — наголосив він.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що російська армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

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