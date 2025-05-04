- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 1 хв
Готується великий артилерійський контракт з Чехією: Зеленський зробив заяву
Україна очікує 1,8 млн снарядів 2025 року. Також готуються переговори з чеськими оборонними компаніями.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.
Про це президент сказав під час пресконференції.
За словами Зеленського, така кількість боєприпасів може стати “дуже сильним рішенням” в умовах війни.
“І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде також результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйона снарядів. Це може бути дуже сильне рішення зараз”, — зазначив глава держави.
Зеленський також повідомив, що завтра в нього запланована зустріч із представниками чеських оборонних компаній. Підготовка до неї триває вже сьогодні, і, як наголосив президент, мова піде про конкретні домовленості у сфері військових поставок.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Чехії. Разом з ним також його дружина Олена.