Ховалась в коридорі: єдину жертву ракетного удару в Києві допомогли знайти колеги-журналісти

Після ракетного обстрілу столиці затримали двох імовірних коригувальників, а вулицю біля будинку перекрили, бо не відомо, як далі вистоїть споруда, яка має конструктивні ушкодження.

Епіцентр вибуху був на другому поверсі, де жила наша колега - колишня ТСНівка, а потім - журналістка радіо "Свобода" Віра Гирич, яка загинула. Також постраждали 10-ро людей, серед них чоловік 33 років, який має складну травму ноги. Це був перший день, як він повернувся до столиці після повномасштабного вторгнення, йдеться в ТСН.

Рятувальники на ранок після обстрілу знайшли під уламками бетону тіло жінки. Ця загибла - Віра Гирич, яка понад 10 років була продюсеркою ТСН, а останній час працювала на «Радіо Свобода». Друзі та колеги вже знали, що ракета влучила у її дім, однак її не було серед поранених, не було і офіційних повідомлень про загиблих, однак телефон Віри вперто не відповідав.

«Я набрала разів з десять. Той факт, що не беруть трубку, він не приємний дуже . Віра настільки людина відповідальна і дружня вона не може не перетелефонувати» , - каже подруга і колега Олеся.

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Як тільки закінчилася комендантська година, колеги Віри зранку приїхали до будинку. Вірина квартира була на другому поверсі , ракета безпосередньо влучила в її дім. Всю ніч її телефон був на зв'язку, тож колеги попросили рятувальників обстежити саме поверх, де жила Віра. Її знайшли в коридорі під уламками стін. Віра туди виходила під час повітряних тривог. Вона повернулася до Києва, щойно відійшли російській війська. Поспішала в Немішаєве, де в окупації місяць виживали її батьки. Тата і маму, яким за 80, хотіла забрати до себе у Київ у свою нову квартиру, але вони не погодилися.

Віра була не лише продюсером, вона працювала перекладачем. Чимало героїв голлівудських фільмів заговорили українською завдяки їй. Усі хто знав Віру Гирич близько, кажуть, її не можливо було не любити.

Під час останнього ракетного удару по столиці постраждали 10 людей, четверо госпіталізовані. Найтяжчі травми у Ігора. «Ракета прилетіла метрів 5 від мене, ще секунд 10-15 і другий приліт, і я розумію, що мене завалило повністю, що я не можу вилізти», - каже Ігор.

Він повертався з роботи, йшов вулицею, його засипало уламками бетонної стіни. Він щойно повернувся до Києва - це був перший робочий у барбершопі після повномасштабного російського вторгнення.

У 33-річного Ігора посічене обличчя, зашита губа і лоб. Ампутована фаланга пальця на руці і складний перелам ноги, яку ще будуть оперувати.

Після ракетного обстрілу столиці затримали двох імовірних коригувальників

Рух по вулиці, де травмувався Ігор заборонений. «Будемо перекривати дорогу, бо не відомо, як будинок себе поведе надалі. Вулиця буде непроїздна, лише для спецтехніки», - кажуть рятувальники.

Цей дім нещодавно побудували. Родина Оксани робила ремонт і збиралася переїхати у свою нову квартиру. «Вирішили здійснити свою мрію жити в хорошу місці ближче до центру», - розповідає жінка.

Люди вигрібають уламки скла зі своїх квартир. На перших поверхах розгрібають завали офіси. Комісія має обстежити цей будинок і дати висновок, чи придатний він для відновлення. Зруйнований перший і другий поверхи, пошкоджені опорні конструкції. Рятувальники виносять уламки крилатої ракети. Цю зброю росіяни використали проти українців , які ввечері повернулись додому, займалися своїми звичайними справами і просто хотіли жити.

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