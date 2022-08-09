Ховались серед житлових будинків: танкісти ЗСУ ліквідували окупантів та знищили їхні боєприпаси

Українські танкісти на півдні продовжують ліквідовувати окупантів.
Загарбники сховали свою техніку та боєприпаси серед житлових будинків, проте ЗСУ виявили їхні позиції.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Танкісти з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу чудово відпрацювали по прихованому противнику. У окупантів мінус БМП-3, боєкомплект та особовий склад", - йдеться у повідомленні.
Також ОК "Південь" опублікував відео знищення росіян та їхньої техніки.
Нагадаємо, ЗСУ відтепер дістають до Генічеська і змушують окупантів нервуватися.
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