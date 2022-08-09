Ховались серед житлових будинків: танкісти ЗСУ ліквідували окупантів та знищили їхні боєприпаси

Загарбники сховали свою техніку та боєприпаси серед житлових будинків, проте ЗСУ виявили їхні позиції.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Танкісти з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу чудово відпрацювали по прихованому противнику. У окупантів мінус БМП-3, боєкомплект та особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Також ОК "Південь" опублікував відео знищення росіян та їхньої техніки.

Нагадаємо, ЗСУ відтепер дістають до Генічеська і змушують окупантів нервуватися.

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