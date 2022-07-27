"Ховався у шпиталі": голова Мінцифри розповів, як завдяки штучному інтелекту викрили брехню окупанта

У Кривому Розі вдалося викрити обман окупанта, який брехав про втрату пам'яті.
Окупант із російського Магнітогорська Челябінської області симулював "амнезію", ховаючись у шпиталі Кривого Рогу, де штучний інтелект все ж ідентифікував його особистість.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді".
Голова Мінцифри каже, що окупант стверджував, що нібито втратив мову та пам'ять. Водночас він підтверджував, що брав участь у бойових діях.
"Цікавий кейс був, коли мені в Instagram написала людина, волонтер з Кривого Рогу. Пише: "Ось фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал в пам'яті, він у якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?", - каже Федоров.
Тоді використали штучний інтелект, щоб ідентифікувати особистість загарбника. Як виявилося, окупант приїхав до України з Магнітогорська.
"Він у нашому госпіталі ховався, прикинувся, що він нічого не пам'ятає, не може говорити. Потім, звісно, його пов'язали", - сказав міністр.
Також Федоров розповів, що штучний інтелект навчили розпізнавати супутникові знімки щодо свіжих могил. Нещодавно у Севастополі виявили 455 могил на військовому цвинтарі.
"Нехай Росія готується, тому що ми по всіх їхніх кладовищах дамо результат скоро", - додав він.
Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні перевалили за 40 тисяч осіб.
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