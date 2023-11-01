"Ховаємо щодня": окупант скаржиться на поповнення із "зони", яке доводиться утилізовувати (перехоплення)

Військовослужбовець РФ скаржиться, що їм нічим стріляти, а також перебуває під враженням великих втрат своїх однополчан.

В новому перехопленні розвідки російський окупант скаржиться на великі втрати, зокрема найманців ПВК "Вагнер", і нестачу боєприпасів.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

Перехоплення розмови росіянина свідчить, що солдатам РФ "нічим стріляти".

"Приходить п**дець. Багато поранених, бл*дь, багато госпіталів", - каже солдат.

За його словами, армії РФ не вистачає снарядів і загалом "стріляти нічим".

"За**алися ховати", - скаржиться росіянин. Тож свята, за його словами, не буде.

Він також повідомляє, що до армії залучають все більше "зеків із зони".

"Пачками йдуть. Тож приходить п**дець", - додає окупант.

Нагадаємо, в минулій перехопленій розмові солдат РФ скаржився на стан своєї армії. Він зазначав, що вона залишилася на рівні СРСР, а в українців "усе крутіше".

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