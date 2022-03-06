Ховаються серед речей та пропонують гроші: прикордонники затримують чоловіків, які ухиляються від армії

Ховаються серед речей та пропонують гроші: прикордонники затримують чоловіків, які ухиляються від армії

Прикордонники затримали одразу кількох порушників.

Прикордонники знову не пропустили чоловіків-ухилянтів за кордон. Вони ховалися в багажниках авто, поїзді та прикидались іноземцями.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Сьогодні вночі у пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні з Угорщиною, прикордонники виявили чоловіка. Його перевозила дружина під речами в багажнику Lexus.

А вже надвечір у пункті пропуску "Росошани" прикордонники Чернівецького загону виявили ще одного такого "пасажира". Він ховався серед речей у багажнику автомобіля Mitsubishi. Перевозила молодика 1997 року народження жінка, яка їхала за кермом автівки. Коли ж прикордонники почали складати адмінпротокол за спробу порушення державного кордону, молодий чоловік намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 77 500 грн. Даний факт задокументовано співробітниками ВВВБ Держприкордонслужби та направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину передбачених ч.1 ст. 369 (пропонування неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).

Іншого порушника, який заскочив в потяг та намагався незаконно перетнути кордон без проходження прикордонного контролю, затримали прикордонники Волинського загону. В подальшому під час перевірочних заходів було затримано водія, який підвозив вищевказаного громадянина України до місця перестановки колісних пар. Встановлюються деталі правопорушення.

А в пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники задокументували три спроби надання неправомірної вигоди чоловіками. Вони пропонували 300, 1 тисячу та 2 тисячі доларів США, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.

Ще троє іноземців у пунктах пропуску "Грушів", "Краківець" та "Порубне" пропонували 200, 300 доларів США та 300 євро, аби безперешкодно перетнути кордон. В подальшому було встановлено, що один із порушників насправді має українське громадянство.