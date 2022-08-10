Ховаються від ЗСУ: на Херсонщині окупанти розміщують техніку біля стратегічної інфраструктури

В Херсонській області росіяни розміщують свою техніку біля об'єктів стратегічної інфраструктури. Вони гадають, що бодай таким чином зможуть вберегтися.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі. Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно. Завдання наших військових - вигнати орків і не пошкодити важливих об'єктів і тим більше - зберегти життя людей", - наголосив він.

Як повідомлялося, українські захисники знову змусили окупантів на Херсонщині нервуватися. Цього разу вони поцілили по мосту біля Каховської ГЕС. Це призвело до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання.

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