Ховаються за цивільними: окупанти створили штаб у кримському санаторії

На даний момент партизани встановлюють всі деталі.
Окупанти розмістили військовий штаб у санаторії у Сакському районі Криму.
Про це повідомли представники партизанського руху "АТЕШ".
За наданою інформацією, на території санаторію зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилена охорона.
"Окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об’єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Це не лише загрожує безпеці місцевих жителів, а й є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – повідомили в АТЕШ.
Партизани додали, що усю зібрану інформацію передано в потрібні руки.
Нагадаємо, військово-морська логістика Росії у тимчасово окупованому Криму фактично знищена, що значно ускладнило операції РФ у регіоні.
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