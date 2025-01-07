Ховаються за цивільними: окупанти створили штаб у кримському санаторії

Окупанти розмістили військовий штаб у санаторії у Сакському районі Криму.

Про це повідомли представники партизанського руху "АТЕШ".

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За наданою інформацією, на території санаторію зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилена охорона.

"Окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об’єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Це не лише загрожує безпеці місцевих жителів, а й є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – повідомили в АТЕШ.

Партизани додали, що усю зібрану інформацію передано в потрібні руки.

Санаторії окупованого Криму перетворились на штаби військових РФ

Нагадаємо, військово-морська логістика Росії у тимчасово окупованому Криму фактично знищена, що значно ускладнило операції РФ у регіоні.

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